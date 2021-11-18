Стокгольм, , 14:02 — REGNUM С 1 декабря в Швеции для посещения любых массовых мероприятий с участием более 100 человек, проводимых в помещении, потребуется сертификат вакцинации от COVID-19. В свою очередь, комментируя ужесточение правил в ходе пресс-конференции 17 ноября, министр здравоохранения и социальных дел Лена Халлегрен отметила, что власти пошли на данную меру неспроста, передает телеканал SVT.

Сертификат о вакцинации (с) М. Денисов. Mos.ru

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«Нелегко сообщать о таком», — призналась Халлегрен.

«Если вы не привились, вы не сможете уже жить обычной жизнью. Ваша главная задача — сделать прививку», — обратилась министр к населению.

Напомним, что 29 сентября в Швеции были сняты практически все ограничения, в том числе были изменены правила для проведения массовых мероприятий. Однако из-за ухудшения эпидемиологической обстановке в Европе правительство страны снова решило ужесточить правила.

О применение сертификатов вакцинации к посетителям кафе, ресторанов и баров речи пока не идет.

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