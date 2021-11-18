Москва, , 13:48 — REGNUM Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об эксперименте по введению специального налогового режима в четырех регионах России, передает корреспондент ИА REGNUM 18 ноября. Налогоплательщики, применяющие новый налоговый режим, освобождаются от обязанности подачи в налоговый орган налоговой декларации.

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Предлагается провести до 2027 года в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Татарии эксперимента по введению специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения».

Новым налоговым режимом смогут воспользоваться организации и индивидуальные предприниматели, годовой доход которых не превышает 60 млн рублей, с численностью наемных работников до 5 человек.

Плательщиками налога будут являться организации и индивидуальные предприниматели (ИП), зарегистрированные по месту нахождения организации или месту жительства индивидуального предпринимателя в налоговых органах субъектов Российской Федерации, входящих в эксперимент.

Налогоплательщики, изъявившие желание перейти на применение нового налогового режима, через личный кабинет налогоплательщика уведомляют налоговый орган о таком переходе с указанием выбранного объекта налогообложения («доходы» или «доходы, уменьшенные на величину расходов»).

Расчет налога осуществляется на основании данных учета доходов и расходов, который ведется налогоплательщиком в личном кабинете посредством отражения сведений в отношении доходов и расходов при осуществлении расчетов, по которым применяется контрольно-кассовая техника, а также в отношении доходов и расходов при осуществлении расчетов по счетам налогоплательщика, открытым в уполномоченной кредитной организации.

При этом расходы учитываются при условии, что они осуществлены в безналичной форме или зафиксированы налогоплательщиком с применением контрольно-кассовой техники.

Налогоплательщики, применяющие новый налоговый режим, осуществляют оплату труда наемных работников через уполномоченную кредитную организацию, на которую возлагаются обязанности по исчислению, удержанию и перечислению налога на доходы физических лиц, подлежащего уплате, в бюджет.

Для налогоплательщиков, применяющих новый налоговый режим, тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также на обязательное медицинское страхование устанавливаются в размере ноль процентов.

Обязанность по представлению расчета по страховым взносам в налоговый орган по месту нахождения организации и по месту жительства индивидуального предпринимателя, производящего выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, отсутствует.

Налогоплательщики — индивидуальные предприниматели, не производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, освобождаются от уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование.