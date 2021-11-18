Копейск, Челябинская область, 18 ноября, 2021, 13:47 — ИА Регнум. В Челябинской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве при реализации участков земли в Копейском городском округе. Об этом сообщает областное управление СКР.

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По предварительным данным, бизнесмены продали гражданам землю для индивидуального жилищного строительства, и те начали на них строительные работы. Но затем органы местного самоуправления подали в суд иск о расторжении договоров приобретения земельных участков.

Идут следственные действия. Сотрудники устанавливают обстоятельства совершённого преступления. Расследование дела взял на контроль глава следственного управления Пётр Решетников.