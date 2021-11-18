Пенза, , 14:09 — REGNUM В Пензенскую область поступила партия вакцины против новой коронавирусной инфекции «Спутник V» в количестве 78 600 комплектов. По информации регионального минздрава, в ноябре в Пензенской области ожидаются также крупные поставки вакцины «Спутник Лайт» и «Ковивак».

Вакцина от коронавируса «Спутник V» Дарья Драй © ИА REGNUM

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По состоянию на 18 ноября вакцинацию первым компонентом антиковидных препаратов прошли 700 079 пензенцев, завершили иммунизацию 567 475 человек.

Для удобства жителей Пензенской области единый многоканальный сервис «122» вновь расширил свои возможности. Теперь по телефону можно не только вызвать врача на дом, записаться на прием, узнать результаты ПЦР-тестирования, но и уточнить порядок получения QR-кода.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области жителей старше 60 лет обязали пройти вакцинацию от COVID-19 первым компонентом или однокомпонентной вакциной в срок до 15 декабря, вторым компонентом — до 15 января 2022 года.

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