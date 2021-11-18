Москва, 18 ноября, 2021, 13:46 — ИА Регнум. Поединок между российским бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко и бразильцем Марсио Сантосом пройдёт в Сыктывкаре. Об этом 18 ноября сообщает ТАСС.

Thaifighter911 Александр Емельяненко (справа)

Бой состоится 27 ноября на турнире AMC Fight Nights в Сыктывкаре.

Отмечается, что первоначально Сантос должен был выйти на бой с Вячеславом Василевским, но тот снялся с поединка. Поэтому соперником Сантоса будет Емельяненко.

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