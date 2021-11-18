Ростов-на-Дону, , 13:45 — REGNUM Ростовский арбитражный суд оштрафовал компанию «Ростовгражданпроект» — подрядчика первой на Дону инфекционной больницы. Лечебное учреждение до сих пор не введено в эксплуатацию.

Больница Mos.ru

Суд обязал компанию выплатить 55 тыс. рублей за невыполнение предписаний Региональной службы государственного строительного надзора Ростовской области об устранении нарушений, которые касались отсутствия исполнительно-технической документации.

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ИА REGNUM напоминает, что донские власти заявляли о том, что первая в Ростовской области инфекционная больница будет построена до конца 2020 года, однако сроки открытия лечебного учреждения регулярно переносятся. Так, летом 2021 года появилась информация о том, что больница построена, но принять пациентов не может, так как ведутся пуско-наладочные работы и оформление документов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, стоимость лечебного учреждения составила 3,5 млрд рублей.

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