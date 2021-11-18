Санкт-Петербург, , 13:49 — REGNUM В Петербурге впервые за осень и четвертую волну эпидемии начали сворачивать коронавирусные койки. Об этом 18 ноября сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению. При этом в городе вновь начала расти суточная госпитализация с COVID-19.

Пустые койки в «Ленэкспо» ИА REGNUM

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«Количество коек для больных с новой коронавирусной инфекцией сокращено на 600. В «Ленэкспо» их число уменьшено на 200, в Госпитале для ветеранов войн — на 400», — уточнили в ведомстве.

Всего для ля пациентов с COVID-19 и пневмонией в Петербурге сейчас развернуто 8888 коек в 15 городских и трех федеральных стационарах, что на 600 коек меньше, чем в предыдущие дни.

Отметим, по данным оперштаба, в Петербурге, после спада опять увеличивается госпитализация пациентов с коронавирусом. За последние сутки в больницы доставили 428 пациентов, это на 31 человека больше, чем в предыдущие сутки, когда рост госпитализированных составил 155 человек.

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