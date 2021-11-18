Волгоград, , 13:47 — REGNUM В Волгоградской области 18 ноября выявлено 465 новых носителей инфекции — на два больше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после выздоровления 324 пациента. Общее количество подтверждённых диагнозов COVID-19 превысило 112 тысяч, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Тест на коронавирус Region.tver.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «С QR-кодом по жизни. Борьба с коронавирусом в России — трансляция»

Новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в 29 районах региона. С начала пандемии в Волгоградской области коронавирус подтверждён у 112 339 жителей. Выздоровели 96 947 человек, ещё 11 248 пациентов находятся в стационарах и лечатся амбулаторно.

Осложнения при инфекции стали причиной смерти 4 144 человек.