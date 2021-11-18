Подгорица, 18 ноября, 2021, 13:43 — ИА Регнум. В Черногории представили проект стратегии занятости населения на период 2021—2025 гг. Ожидается, что уровень безработицы постепенно снизится с 17,9 процента в 2020 году до 15 процентов в 2023 году и 12 процентов в 2025 году, сообщает RTCG со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Безработица. Вакансий нет

Кроме того, в проекте стратегии занятости планируется увеличить уровень занятости с 55,2 процента в прошлом году до 66 процентов в 2025 году.

В том же документе предусматривается рост уровня занятости на 61 процент в 2023 году.

Одна из операционных целей — добиться роста занятости, инвестиций в качественные и безопасные рабочие места за счет улучшения деловой среды. Что касается цифр, то планируется увеличить зарегистрированную занятость со 176 693 в прошлом году до 235 000 в 2025 году.