Кабул, 18 ноября, 2021, 13:49 — ИА Регнум. Временное правительство радикалов, захвативших власть в Афганистане, благодарно России за поставку в страну 36 тонн гуманитарного груза. Об этом заместитель министра информации и культуры во временном афганском правительства Забихулла Муджахид написал 18 ноября в Twitter.

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Муджахид уточнил, что утром российские самолёты доставили в Афганистан гуманитарную помощь, в том числе муку, масло и одеяла. Он призвал другие страны также оказать помощь Афганистану.

«Во время получения груза мы поблагодарили РФ и россиян от имени афганского народа и «Исламского эмирата Афганистан», — отметил представитель радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Представитель радикалов добавил, что в ближайшие дни из России ожидают прибытие ещё двух партий гуманитарной помощи. Общий вес груза составит 108 тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, три самолёта российских ВКС должны эвакуировать из Афганистана более 380 человек.

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