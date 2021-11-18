Подгорица, 18 ноября, 2021, 13:38 — ИА Регнум. Полноправное членство в Европейском союзе (ЕС) должно оставаться ключевым приоритетом для Черногории, и это будет невозможно, если под вопросом находятся основы черногорской государственности, заявил изданию «Дневне новине» докладчик Европейского парламента по Черногории Тонино Пицула.

Cradel Черногория

Он отметил, что что в отчете Европейской комиссии четко подчеркивается, как напряженность между исполнительной и законодательной властью замедлила работу по внедрению реформ.

Он добавил, что его беспокоят события в Черногории.

«Я обеспокоен, потому что считаю, что этот статус-кво является неустойчивым, с до сих пор безуспешными переговорами о перестановках в правительстве и в целом однозначным застоем из-за неопределенного будущего правящей коалиции», — сказал Пицула.

Пицула считает, что в таких условиях единственным выходом будет формирование стабильного парламентского большинства.