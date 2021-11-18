Вашингтон, , 13:37 — REGNUM Российский вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов признан второй звездой дня в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 18 ноября сообщает пресс-служба НХЛ.

Бейсболка с логотипом «Вашингтон Кэпиталз» (сс) Mr.TinDC

Самсонов сыграл «на ноль» в гостевой встрече с «Лос-Анджелес Кингз» (2:0), отразив 34 броска по своим воротам. Для него это второй в сезоне и пятый в карьере «сухой» матч.

Первой звездой дня признан форвард «Колорадо Эвеланш» Назем Кадри, забивший гол и отдавший две результативные передачи в матче с «Ванкувер Кэнакс» (4:2).

Третьей звездой стал нападающий «Чикаго» Алекс Дебринкэт, на счету которого шайба и голевой пас в игре с «Сиэтл Кракен» (4:2).

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