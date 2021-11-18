Мурманск, 18 ноября, 2021, 13:36 — ИА Регнум. Супружескую пару из Мурманска подозревают в подделке медицинских документов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

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По данным следствия, они продавали морякам поддельные медицинские документы о прохождении медицинской комиссии, а также медицинские документы международных образцов о состоянии здоровья. Услугами мурманчан воспользовались жители Астрахани, Владивостока, Коми и других регионов.

В ходе обысков у подозреваемых были обнаружены и изъяты свыше 200 печатей различных медицинских организаций, бланки для изготовления международных медицинских сертификатов, голограммы и уже подготовленные на отправку заказчикам медицинские книжки с проставленными отметками о прохождении медицинской комиссии.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ведется следствие.

Как сообщало ИА REGNUM, на Вологодчине возбудили уголовное дело о подделке сертификата о вакцинации.