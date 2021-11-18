Самара, 18 ноября, 2021, 13:38 — ИА Регнум. Новый пункт вакцинации от COVID-19 намерены открыть в Самаре. Об этом 18 ноября сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Пункт вакцинации

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Сообщается, что 23 ноября с 8:00 до 20:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке (пр. Ленина, 14А) будет вновь работать пункт вакцинации. Те жители, которые в начале ноября получили здесь прививку от COVID-19, смогут получить второй компонент вакцины. Кроме этого, в этом пункте жители смогут пройти первичную и повторную вакцинацию.

С 24 ноября в Самарском медицинском колледже имени Нины Ляпиной (ул. Полевая, 80) также начнет работать пункт вакцинации от COVID-19. Здесь жители ежедневно с 9:00 до 20:00 часов смогут получить прививку от этой инфекции.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области детям могут разрешить тренироваться на улице.