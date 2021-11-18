Москва, 18 ноября, 2021, 13:35 — ИА Регнум. Успешный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» осуществил в акватории Белого моря фрегат «Адмирал Горшков» Северного флота ВМФ РФ. Об этом 18 ноября сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Mil.ru Пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» с борта фрегата «Адмирал Горшков»

«Экипаж фрегата Северного флота «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» в рамках завершающегося цикла испытаний гиперзвукового ракетного оружия выполнил очередную стрельбу ракетой «Циркон». Стрельба произведена по морской мишенной позиции, находившейся в акватории Белого моря», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, согласно данным объективного контроля, полет гиперзвуковой ракеты соответствовал заданным параметрам, она поразила цель прямым попаданием.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что партию новейших зенитных управляемых ракет 9М333 для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Стрела-10М3» получило от группы компаний «Калашников» Министерство обороны России.