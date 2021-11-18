Москва, , 13:38 — REGNUM Президент России Владимир Путин действительно посетит Индию, точные даты визита Кремль сообщит позже. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил 18 ноября журналистам.

Флаг Индии Arrko.ru

Песков сообщил, что подготовка визита российского лидера в Индию входит в повестку дня. Ранее в индийской прессе появились сообщения, что переговоры Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди ожидаются 6 декабря.

«Мы анонс сделаем своевременно официальный и сообщим вам точные даты», — пообещал представитель Кремля.

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