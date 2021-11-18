Цхинвал, 18 ноября 2021, 13:31 — REGNUM В Южной Осетии в течение прошедших выходных провели 208 тестов на коронавирус, из которых 34 показали положительный результат. Об этом руководитель Югосетпотребнадзора Марина Кочиева 18 ноября сообщила агентству «Рес».

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"Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 1870 человек, 150 — сняты с учёта медиков за сутки», — сказала чиновница.

За время пандемии в республике выявили 9614 носителей SARS-CoV-2, из них 7744 выздоровели. Всего, по последним данным, в республике зафиксировали 164 случая смерти пациентов с COVID-19, в том числе трое — за последние сутки.

Заместитель директора Республиканского многопрофильного центра Зарина Туаева сообщила журналистам, что в «красной зоне», по последним данным, размещены 96 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». За последние сутки выписали из центра четверых человек, поступили туда — двое пациентов.

Днём ранее в Южной Осетии сообщили, что в ходе 249 исследований 33 оказались положительными. Выздоровевшими от COVID-19 медики в тот день признали 100 человек.