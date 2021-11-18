Симферополь, , 13:31 — REGNUM Налоговые сборы, поступившие от туристической области в Крыму, в 2021 году по отношению к 2020 году выросли на 60%, по отношению к 2019 году — на 40%. Данные привёл 18 ноября на форуме «Интурмаркет. Открытый Крым» министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко, сообщила пресс-служба правительства Крыма.

Крым Марина Каширская © ИА REGNUM

«Что касается Крыма, то только от предприятий туристической сферы за 10 месяцев в бюджет поступило 3,5 млрд рублей, а мультипликативный эффект от смежных с туризмом отраслей составляет 25−30% совокупного дохода региона, по экспертной оценке», — сказал Волченко.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным, которые прозвучали 18 ноября на туристическом форуме в Крыму, в 2021 году турпоток в регион вырос на 25% и составил 8,7 млн человек.