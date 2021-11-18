Ташкент, 18 ноября, 2021, 13:31 — ИА Регнум. В Узбекистане приступили к работе по четырем крупным проектам на сумму 740 миллионов долларов, которые будут реализованы в химической отрасли. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Химический комбинат

Сообщается, что глава республики Шавкат Мирзиёев 17 ноября провел совещание, посвященное анализу проводимой работы и обсуждению новых проектов в химической промышленности.

«Эти предприятия будут выпускать новые виды продуктов: жидкие комплексные удобрения, карбамидоформальдегидную смолу, гидроксипропилметилцеллюлоза, хлорид кальция», — говорится в сообщении.

На совещании подчеркнута необходимость последовательного продолжения трансформации предприятий, внедрения современных технологий и систем управления.

«Отдельное внимание уделено укомплектованию новых предприятий кадрами. Для этого в следующем году планируется подготовить шесть тысяч специалистов высшего и среднего звена. Планируется запуск учебных центров на базе шести предприятий отрасли, а также учебного комплекса в городе Чирчике», — уточнили в пресс-службе.