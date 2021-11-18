Москва, 18 ноября, 2021, 13:31 — ИА Регнум. Суд изменил меру пресечения бывшему главе фан-клуба московского футбольного клуба «Спартак» Валентину Коршунову. Об этом 18 ноября сообщает Sport24.

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Отмечается, что Коршунову изменили меру пресечения с ареста на залог. Сумма залога составила 1 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября Коршунов был задержан за воспрепятствование работе журналиста.

20 октября Коршунов после матча Лиги Европы «Спартак» — «Лестер» несколько раз ударил журналиста Александра Щеголева, снимавшего его на камеру.