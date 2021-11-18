Екатеринбург, , 13:30 — REGNUM В Свердловской области за сутки подтверждено 739 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 18 ноября сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «С QR-кодом по жизни. Борьба с коронавирусом в России — трансляция»

У жителей Екатеринбурга зафиксировали 159 случаев. Также новые заразившиеся выявлены во многих других муниципалитетах региона.

Суточный показатель заражения коронавирусом увеличился на 7. Днем ранее было выявлено 732 случая.

С начала пандемии в Свердловской области коронавирусом заразились 170 499 человек. Оправились от болезни 151 010 свердловчан. По причине коронавирусной инфекции умерли уже 8022 гражданина.