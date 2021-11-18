София, , 13:27 — REGNUM Центральный суд Софии приступил к рассмотрению дела, возбуждённого в отношении шести граждан Республики Болгария, обвиняемых в шпионаже в пользу Российской Федерации. Об этом 18 ноября сообщило Болгарское радио.

Шпион

Согласно официальной информации, соответствующие документы судебным органам накануне предоставила софийская военно-окружная прокуратура. Детали процесса не разглашаются.

По некоторым данным, подсудимые в течение нескольких лет передавали представителям российских спецслужб информацию, содержащую военную тайну Болгарии. Обвинение зачитано руководителю представшей перед судом законспирированной группы — бывшему высокопоставленному офицеру службы разведки Болгарии. Ему в вину вменяется вербовка лиц, занимавших ключевые посты в болгарских структурах Евросоюза и обладавших доступом к секретным данным НАТО.

Если вина обвиняемых будет доказана полностью, каждому из них грозит тюремное заключение на срок от 10 до 15 лет.

Ранее официальная София выслала из Болгарии шесть российских дипломатов, подозревая их в незаконной разведывательной деятельности.