Сиэтл, США, 18 ноября, 2021, 13:27 — ИА Регнум. Южнокорейская оперная певица Чо Су Ми, отметившая в этом году 35-ю годовщину своего дебюта на международной сцене, стала первой представительницей Южной Кореи, включенной в Азиатский зал славы в Сиэтле. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей продюсерского агентства SMI Entertainment.

Tiffany Von Arnim Сиэтл

Азиатский зал славы был основан в 2004 году для повышения осведомленности общественности о вкладе Азии в Соединенные Штаты и мир. В нём представлены такие выдающиеся личности, как актёр Брюс Ли, фигуристка Кристи Ямагути, журналистка Конни Чунг и американский актёр корейского происхождения Дэниел Дэ Ким.

В этом году в Азиатский зал славы были включены в общей сложности десять человек. Помимо Чо Су Ми в их число вошли американская предпринимательница индийского происхождения Индра Нуйи, занимавшая пост председателя совета директоров компании PepsiCo, американский музыкальный продюсер японского происхождения Стив Аоки и другие.