Вашингтон, , 13:26 — REGNUM Пентагон должен усилить свои космические системы после проведенного Россией испытания, в результате которого был поражен российский спутник. Об этом заявила генерал-лейтенант Космических сил Соединенных Штатов Нина Армагно.

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«То, что мы видим, является демонстрацией Россией оружия. Если они могут уничтожить российский спутник, то могут уничтожить и американский», — сказала она на конференции Ascend по тематике космоса.

По её словам, США необходимо «применить системы оповещения о ракетном нападении, добавить слои орбит, гибридные возможности, более мелкие спутники и коммерческие возможности».

«Все это усложнит выбор Россией в качестве цели наших основных средств предупреждения о ракетном нападении», — добавила Армагно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Космическое командование Вооруженных сил США выступило с заявлением о том, что российская ракета в ходе испытаний сбила недействующий аппарат на околоземной орбите. Информацию позже подтвердил министр обороны РФ Сергей Шойгу, уточнив, что образовавшиеся обломки старого спутника не представляют никакой угрозы для космической деятельности.

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