Архангельск, 18 ноября, 2021, 13:24 — ИА Регнум. Глава минздрава Архангельской области Александр Герштанский подтвердил необходимость ношения защитных масок в условиях пандемии. Оценить эффективность этой меры его попросили жители Архангельска и Северодвинска.

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«Обязательное ношение масок — это не прихоть, а необходимость: они помогают снизить риск распространения коронавирусной инфекции, особенно в общественных местах, где одновременно собирается много людей, — заявил он. — Но самый надежный способ остановить распространение инфекции — сформировать коллективный иммунитет, для этого необходимо вакцинировать от COVID-19 80 процентов населения».

Как сообщало ИА REGNUM, использование защитных масок продолжает быть наиболее эффективным способом защиты от коронавирусной инфекции. К такому выводу пришли учёные из ряда стран, включая Великобританию, Австралию и Китай.