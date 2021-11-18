Москва, , 13:24 — REGNUM В России необходимо усовершенствовать законодательство, которое регулирует оборот криптовалют. Об этом 18 ноября заявила глава Центрального банка (ЦБ) Эльвира Набиуллина в Госдуме, передает корреспондент ИА REGNUM.

Криптовалюты Stock Catalog

«Что касается законодательства. Его нужно совершенствовать. Много серых зон. У нас идет постоянный спор по поводу частных криптовалют — легализировать их или запретить. Здесь серая зона. Нужно здесь прорабатывать. У нас нет права законодательной инициативы, но мы готовы участвовать в разных рабочих группах», — сказала Набиуллина.

Что касается непосредственно частных криптовалют, то о них глава Банка России отозвалась достаточно критически. По её мнению, эти средства расчета претендуют на роль денег, но в то же время за них никто не отвечает. Поэтому ответственные государства не должны стимулировать их распространение.

«Но людям надо дать альтернативу. Мы это делаем с помощью своих проектов. Я уже говорила про цифровой рубль», — подчеркнула руководитель ЦБ.

Читайте ранее в этом сюжете: Набиуллина объяснила причины резкого роста цен на продукты питания