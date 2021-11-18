Кишинёв, , 13:23 — REGNUM С января по сентябрь 2021 года в Молдавии зафиксировали 471 случай оскорбления сотрудников полиции. Об этом 18 ноября сообщает издание Nokta.

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По данным журналистов, этот показатель на 102% выше, чем за аналогичный период 2020 года. Тогда зарегистрировали 233 подобных случая.

Сообщается, что в сравнении с прошлым годом значительно выросло и число нападений на правоохранителей. За отчётный период 2021 года было 185 таких случаев, а в прошлом году за это же время — 112.

Напомним новым президентом Молдавии в декабре 2020 года стала Майя Санду. К августу она добилась назначения пост премьер-министра Натальи Гаврилицы.

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