Москва, 18 ноября, 2021, 13:21 — ИА Регнум. Партию новейших зенитных управляемых ракет 9М333 для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Стрела-10М3» получило от группы компаний «Калашников» Министерство обороны России. Об этом 18 ноября сообщили в пресс-службе «Калашникова».

Ракеты старт

"Группа компаний «Калашников» успешно завершила изготовление и поставку в Министерство обороны Российской Федерации зенитных управляемых ракет (ЗУР) 9М333 в рамках государственного оборонного заказа», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что поставленные ракеты могут применятся в составе боевых машин 9А34М3 и 9А35М3 ЗРК «Стрела-10М3» и предназначены для поражения в любое время года низколетящих самолетов и вертолетов в условиях применения сбрасываемых, парашютируемых и модулированных организованных оптических помех, а также дистанционно пилотируемых летательных аппаратов и крылатых раке.

Кроме того, уточняется, что ракета способна поражать цели на расстоянии до 5 тыс. метров, при этом скорость целей может достигать 679 м/с, а высота полета — от 10 до 3,5тыс. метров. При этом у головки самонаведения ЗУР 9М333 три режима работы: фотоконтрастный, инфракрасный и помеховый.

Отметим, новейшая зенитная управляемая ракета 9М333 успешно прошла квалификационные и летные испытания в декабре минувшего года.