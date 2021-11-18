Москва, , 13:21 — REGNUM Существование за границей России польской эмиграции и поддержка её со стороны либерального общественного мнения Европы вкупе с неопределенностью настроений населения западного края сделали противодействие деятельности польской конспирации постоянной проблемой российских властей в 30−40-х годах XIX века, считает кандидат исторических наук Анна Комзолова. Об этом она заявила 18 ноября в ходе конференции «300 лет Российской империи: управление многообразием», проходящей в пресс-центре ИА REGNUM.

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Точкой отсчета польского восстания 1830−1831 годов и последующей польской конспирации Комзолова назвала Июльскую революцию 1830 года во Франции. Именно после неё началась интенсивная миграция поляков в Западную Европу.

После поражения польского восстания политическая активность польской эмиграции поддерживалась надеждой на всеобщую европейскую революцию. Не случайно Молодая Польша стала одной из самых многочисленных секций Молодой Европы. Польские революционеры стремились создать сеть, которая охватывала бы все территории, входившие в состав Речи Посполитой.

При этом Комзолова отмечает, что с изменением международного политического баланса связывало свои чаяния не только левое, но и правое крыло польской эмиграции. Так, один из лидеров этого крыла, Адам Ежи Чарторыйский, полагал, что благоприятный момент для воссоздания Польши возникнет только при большой войне против России или в целом Священного союза, либо при революции в России, Австрии или Германии. И это объясняет разведывательную деятельность агентов «Отеля Ламбер» (название центра польской аристократической антироссийской эмиграции во Франции) в интересах французского и британского правительств.

Николай I, с одной стороны, рассматривал польскую активность как дело внутрироссийское, и потому считал себя вправе принимать решения в польском вопросе без оглядки на союзников по Священному союзу. Сам Священный союз рассматривался как своеобразный буфер на пути революционных идей с запада в Россию.

При этом в вопросе противодействия польскому революционному движению российские власти стремились наладить взаимодействие со странами союза, особенно с Пруссией: в частности, жандармские офицеры по поручениям Бенкендорфа устанавливали контакты с прусской полицией. Также возникали проекты учреждения в Пруссии специальных управлений по надзору за деятельностью польских эмигрантов с присутствием в них российских представителей.