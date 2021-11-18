Ростов-на-Дону, 18 ноября, 2021, 13:21 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело о покушении на убийство ребёнка, фигурантом которого стал 24-летний отец пострадавшей девочки. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СКР 18 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Арест

Следователи полагают, что в октябре 2021 года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с 18-летней сожительницей выхватил из её рук десятимесячного ребёнка и с силой бросил девочку головой о бетонную стену.

Ребёнок выжил. Пострадавшую от рук отца доставили в областную детскую клиническую больницу.

Ростовчанин арестован. Расследование уголовного дела продолжается.