Ташкент, , 13:20 — REGNUM Указом президента Узбекистана Зоир Мирзаев освобождён от должности хокима (губернатора) Кашкадарьинской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Узбекистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Другим указом главы государства Мирзаев назначен хокимом Ташкентской области республики.

Зоир Мирзаев возглавил Кашкадарьинскую область в октябре 2019 года, до этого в разное время работал в должности вице-премьера правительства Узбекистана, министром сельского и водного хозяйства и хокимом Самаркандской области.

Исполняющим обязанности хокима Кашкадарьинской области назначен Муротжон Азимов, до этого занимавший пост председателя Государственного таможенного комитета Узбекистана.