Ташкент, 18 ноября, 2021, 13:20 — ИА Регнум. Указом президента Узбекистана Зоир Мирзаев освобождён от должности хокима (губернатора) Кашкадарьинской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Узбекистан

Другим указом главы государства Мирзаев назначен хокимом Ташкентской области республики.

Зоир Мирзаев возглавил Кашкадарьинскую область в октябре 2019 года, до этого в разное время работал в должности вице-премьера правительства Узбекистана, министром сельского и водного хозяйства и хокимом Самаркандской области.

Исполняющим обязанности хокима Кашкадарьинской области назначен Муротжон Азимов, до этого занимавший пост председателя Государственного таможенного комитета Узбекистана.