Москва, 18 ноября, 2021, 13:20 — ИА Регнум. Цены на нефть на этой неделе (с 15 ноября) продолжают пока колебаться не так устойчиво, как это было большую часть осени, заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв.

Gazprom-neft.ru Добыча нефти

«Границы предполагаемого широкого среднесрочного коридора остаются прежними, ориентировочно от $78 до $86 за баррель. Но настроения при движениях внутри этого большого диапазона легко меняются день ото дня с самого начала ноября.

Участники торгов сейчас практически ежедневно, в ходе каждой следующей сессии, как бы заново делают выбор, в какую сторону сделать ближайший шаг — причём в зависимости не столько даже от новостного фона, сколько от степени успешности предыдущей попытки продвинуться вверх и возобновить подъём или же соскользнуть дальше на глубину.

Если 15 ноября появившиеся ненадолго локальные низы в $80,70 за баррель были практически моментально выкуплены, так что уже на утро 16 ноября котировки поднялись до $83 за баррель, то отсутствие дальнейших импульсов к продвижению наверх побудило многих спекулятивно настроенных игроков пока закрыть длинные позиции.

Как результат, цены вновь стали снижаться, и 17 ноября быстро опустились вниз теперь уже до $79,80 за баррель сразу по следам публикации отчёта по запасам от минэнерго США.

Покупательский интерес в ответ снова проявился, но смог привести лишь к малому подъёму, вчерашний день для нефти завершился в районе $80,20−80,40, и в результате сегодня, 18 ноября, на европейской сессии рынок впервые с 7 октября решился протестировать уже почву в районе $79,30−79,50 по январским фьючерсам марки Brent.

Но уже через час, к полудню, снизившиеся цены снова привлекли встречный поток покупателей, дотащило котировки обратно до $80 за баррель.

Сейчас движения носят менее системный характер. Текущая неустойчивость рынка в ноябре также происходит на фоне противоречивых колебаний данных по запасам.

Также на рынке широко обсуждают призыв президента США Байдена к возможно скоординированным с Китаем продажам топлива из резервов в ходе возобновившихся прямых переговоров с лидером Китая Си Цзиньпином.

Тень этого фактора продолжает нависать над рынком, хотя фактическое его воздействие даже в случае таких продаж, скорее всего, будет недолгим и вряд ли кардинально способно переменить характер рынка, даже если Китай и действительно согласится на такой шаг, ведь истраченные во время нефтяной интервенции запасы всё равно придётся очень скоро восполнять», — считает эксперт.

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