Лос-Анджелес, США, 18 ноября, 2021, 13:20 — ИА Регнум. Американский ритм-н-блюз дуэт Silk Sonic, состоящий из музыкантов Бруно Марса и Anderson .Paak, в своих социальных сетях анонсировал несколько серий радио шоу для потокового сервиса Apple Music, названного в честь их недавно вышедшего дебютного альбома «An Evening With Silk Sonic».

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Silk Sonic представят четыре часовых эпизода, в течение которых они сыграют свою любимую музыку и поговорят с «неожиданными гостями». «Apple Music попросила нас организовать радиошоу, чтобы рассказать о нашем новом альбоме. Нам было настолько весело заниматься, что мы решили уйти из просто музыки и стать полноценными радиоведущими», — говорит Марс. «Мы хотим поблагодарить Apple Music за то, что она помогла нам найти наше новое призвание. Прощай, жестокий мир музыки. Привет, радио. Увидимся на вершине».

Альбом «An Evening With Silk Sonic» вышел в прошлую пятницу, 12 ноября, и уже был зарегистрирован в японских чартах альбомов на 5-й строчке списка Billboard Japan.