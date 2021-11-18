Джакарта, 18 ноября, 2021, 13:19 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Новой Зеландии Нанаю Махута завершила свой трехдневный визит в Индонезию, сообщает Rakyat Merdeka.

Kaluganews.ru В Индонезии

Новая Зеландия гарантирует, что Индо-Тихоокеанский регион останется стабильным, открытым и процветающим.

Кроме того, Индонезия стала крупнейшим азиатским партнером Новой Зеландии в индустрии устойчивого развития.

Новая Зеландия предоставит Индонезии около 59 млрд индонезийских рупий. Средства пойдут на поддержание перехода Индонезии к возобновляемым источникам энергии.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Индонезии в Японии Хери Ахмади открыл индонезийский павильон на выставке EXPO-2021.