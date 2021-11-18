Санкт-Петербург, 18 ноября, 2021, 13:39 — ИА Регнум. Северо-Западный институт управления РАНХиГС в Петербурге переводит своих студентов на обучение в смешанном формате с 22 ноября. Об этом 18 ноября сообщила пресс-служба вуза.

(сс) nikolayhg Аудитория

«По итогам трехнедельного локдауна мы видим позитивную динамику, число выздоровевших от коронавируса увеличивается с каждым днем, вместе с тем вырастает и число вакцинированных студентов и преподавателей», — заявил директор СЗИУ РАНХиГС Владимир Шамахов.

Несколько дней в неделю обучение студентов президентской Академии будет проходить в аудиториях, в остальные дни — дистанционно. При этом лекции преподавателей будут проводиться удаленно.

Отметим, что на сегодняшний день показатель вакцинации среди работников и преподавателей в Северо-западном филиале РАНХиГС составляет 86%. Институт соблюдает все требования эпидемической безопасности, установленные Роспотребнадзором и правительством Санкт-Петербурга. До этого вуз раньше всех начал тестировать сотрудников на наличие коронавируса.