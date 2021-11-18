Уфа, 18 ноября, 2021, 13:16 — ИА Регнум. Низовая метель и гололед ожидаются в Башкирии. Об этом 18 ноября сообщает пресс-служба республиканского МЧС по региону.

Bookmix.ru Метель

Так, 19 ноября в республике может пройти небольшой снег, низовая метель, гололед, на дорогах гололедица. Также ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Ночью температура воздуха может опуститься до — 18 °C, днем воздух может прогреться до 0 °C. На некоторых участках автодорог туман, видимость до 1000 метров.

С 20 по 21 ноября в республике ожидается ухудшение погодных условий. Может пройти снег, сильный мокрый снег, местами метель при усилении ветра до 23 метров в секунду. Также может происходить налипание мокрого снега на деревьях и проводах, гололед. На дорогах могут образоваться снежные заносы, гололедица, снежный накат, временами ухудшение видимости в явлениях до менее 500 метров.