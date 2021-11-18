Санкт-Петербург, , 13:17 — REGNUM Бывший вратарь петербургского футбольного клуба «Зенит» и сборной России Вячеслав Малафеев объявил о разводе со своей второй супругой Екатериной. Об этом 18 ноября бывший футболист, а ныне бизнесмен объявил на своей официальной странице в социальной сети.

Малафеев с детьми. Instagram.com/malafeev16ru/

«Я подаю на развод! Не хочу никого обвинять или оправдывать, но так жить нельзя! На руинах счастье не построишь…», — написал Малафеев.

Незадолго до этого бывший спортсмен также сообщил о продаже своей квартиры в Испании.

Сама Екатерина о разладе в семье упоминает на своей официальной странице лишь вскользь. Сейчас она полностью посвятила себя тренировкам к Ironman — серии соревнований по триатлону на длинную дистанцию, проводимых Всемирной корпорацией триатлона.

Напомним, 42-летний российский вратарь вступил в брак с Екатериной в декабре 2012 года, через год после гибели в ДТП его первой жены Марины. Во втором браке у Малафеева родился сын Алекс. Всего у «звезды» трое детей — дочь и двое сыновей.

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