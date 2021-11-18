Москва, 18 ноября, 2021, 13:12 — ИА Регнум. Доллар отступил на торгах 17 ноября, показав частичную коррекцию от достигнутых ранее почти двухмесячных максимумов, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

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«При этом пара удержалась над уровнем 72 руб. и сегодня, 18 ноября, пытается вернуться к росту, осциллируя вокруг зоны 72,50 руб., пробой которой вернет в фокус внимания рынков отметку 73 руб.

Откат произошел на фоне ослабления хватки долларовых быков и некоторого снижения геополитической напряженности после переговоров Ангелы Меркель и Александра Лукашенко.

Благодаря этим факторам, подкрепленным начавшимся в России периодом традиционных налоговых выплат, российская валюта позволила себе проигнорировать локальный обвал на рынке нефти.

Нефть марки Brent просела на 2,7% из-за спекуляций на тему возможного скоордированного высвобождения стратегических резервов крупнейшими потребителями во главе с США для охлаждения рынка.

В краткосрочной перспективе торги по рублю будут сопровождаться понижательными рисками Во-первых, нефть продолжает дешеветь и уже ушла под отметку $80.

Во-вторых, несмотря на угасание ралли, доллар остается крепким на международной арене и продолжит укрепляться на ожиданиях более раннего повышения ставки ФРС.

В-третьих, обстановка на геополитическом фронте, которая остается неспокойной, может снова дать о себе знать в любой момент, что будет сдерживать потенциальных покупателей.

При таких обстоятельствах нельзя исключать возвращения пары доллар/рубль в область 73 руб. до конца текущей торговой недели. Даже если этого не произойдет, уход ниже 72 руб. маловероятен», — полагает эксперт.

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