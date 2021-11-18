Табасаранский район, Дагестан, 18 ноября, 2021, 13:12 — ИА Регнум. В Дагестане 18 ноября силовики провели оперативно-следственные мероприятия в администрации Табасаранского района. В ходе обысков была изъята документация по проекту строительства водопровода. Ряд СМИ сообщает о якобы проверке по факту хищения бюджетных средств, выделенных на реализацию программы по водоснабжению сел Табасаранского района.

RobillardMichel Обыск

В районной администрации подтвердили проведение оперативных мероприятий и уточнили, что все интересующие правоохранителей документы были им переданы, и в настоящее время сотрудники администрации работают в штатном режиме

«Сегодня, 18 ноября, в администрации Табасаранского района прошла проверка документов по строительству водопровода «Кужник — Хучни». Правоохранительным органам было оказано содействие со стороны руководства района и представлена вся требуемая документация»,— говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

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