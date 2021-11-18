Новосибирск, , 13:11 — REGNUM Прокуратура Новосибирской области организовала проверку в связи с происшествием на строительной площадке, в котором пострадали двое рабочих и ещё один погиб. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Стройка Никитенко Эмилия © ИА REGNUM

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«Предварительно установлено, что сегодня днём на строительной площадке многоквартирного многоэтажного жилого дома по ул. Большевистская, 32 (стр.1), произошел обрыв люльки с рабочими. Предварительная причина — обрыв троса. В результате происшествия два человека получили травмы (им оказана медицинская помощь), один скончался на месте», — уточнили в прокуратуре.

Прокуратура проверяет, работниками какой организации (подрядной, субподрядной) являлись пострадавшие. Также ведомство проверит исполнение законодательства об охране труда и оценит соблюдение требований безопасности при проведении работ на строительном объекте. Расследование уголовного дела взято в прокуратуре на контроль.