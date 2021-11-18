Архангельск, 18 ноября, 2021, 13:09 — ИА Регнум. Бывший глава министерства образования и науки Архангельской области Юрий Гнедышев признан виновным в развращении школьниц. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры, приговор экс-чиновнику сегодня, 18 ноября, вынес Октябрьский районный суд Архангельска.

Пресс-служба СУ СКР по Саратовской области Колония

«Установлено, что Гнедышев в 2019 году через созданные под вымышленными именами персональными страницами в одной из социальных сетей познакомился и вел беседы сексуальной направленности с тремя девочками в возрасте от 12 до 16 лет, а также направил одной из них ссылку на видеозапись, признанную порнографическим материалом», — сообщили в прокуратуре.

Приговором по совокупности преступлений ему назначено 5 лет 1 месяц лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Гнедышев с 1995 г. осуществлял преподавательскую деятельность в образовательных учреждениях г. Северодвинска, а с 2017 г. — занимал руководящую должность в региональном органе управления образованием.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура просила назначить Гнедышеву наказание в виде восьми лет лишения свободы.