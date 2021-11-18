Ижевск, , 13:08 — REGNUM В Ижевске повысится ставка налога на имущество физических лиц. Соответствующее решение приняла гордума столицы Удмуртии на сессии 18 ноября.

Налоги Kakprosto.ru

Ставка налога увеличится с 0,13% до 0,14% для собственников жилых домов, квартир, объектов незавершенного строительства, гаражей, а также хозяйственных строений и сооружений, не превышающих по площади 50 кв. м, расположенных на земельных участках для подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства.

В пресс-службе мэрии Ижевска напомнили, что решение о поэтапном увеличении ставки налога на 0,01% ежегодно было принято еще в 2018 году.

«Оно позволяет увеличить доходный потенциал Ижевска, а налоговые средства направляются на повышение уровня благоустройства территорий и так далее», — подчеркнули в администрации города.

Новая ставка будет применяться в 2023 году при расчете выплаты налога за 2022 год.

Уточняется, что решение принято на основании анализа ситуации в городах Приволжского федерального округа. В Самаре, Саранске, Кирове, Ульяновске и Казани, например, установлена максимальная ставка налога для владельцев домов и квартир в размере 0,3%. Ижевская ставка — одна из самых низких и вдвое ниже максимальной.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2021 года ижевские депутаты приняли решение простить жителям города долги по уплате пени на налоги, сумма которых не превышает 500 рублей. Это касается земельного и налога на имущество физлиц. Долги можно признать безнадежными к взысканию, если с момента образования задолженности прошло три года, постановили депутаты.