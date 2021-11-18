Москва, 18 ноября, 2021, 13:06 — ИА Регнум. В законодательстве России пока нет понятия «QR-код». Об этом 18 ноября сообщила корреспонденту ИА REGNUM адвокат Ольга Сулим.

Александр Полегенько ИА REGNUM QR-код

Эксперт прокомментировала распространённую ситуацию в городах России, когда охрана на входе в торговые центры требуют показать им цифровой сертификат и паспорт.

«В российском законодательстве и в правовом поле в целом отсутствует понятие «QR-код». Соответственно, отсутствуют и штрафы за отсутствие QR-кода у потребителей, а также штрафы за допуск посетителей без QR-кодов. Также граждане Российской Федерации не обязаны показывать паспорт или иное удостоверение личности лицам, не уполномоченным на проверку документов», — сказала Сулим.

По её словам, поскольку охранники ТЦ не являются сотрудниками полиции, посетитель имеет полное право отказать им в предъявлении паспорта.

«По Конституции РФ, действие которой еще никто не отменял, граждане России имеют полную свободу передвижения (ст. 27), неприкосновенность частной жизни (ст.23), а сбор и хранение информации о частной жизни лица, в соответствии со ст. 24 Конституции РФ, также не допускается. Поэтому вы можете предупредить сотрудников ТЦ об уголовной ответственности по статье 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». В ряде городов РФ уже были прецеденты вызова нарядов полиции в ТЦ для проверки законности действий охранников, не пропускавших граждан без QR-кодов, и полиция составляла протоколы на сотрудников ТЦ», — пояснила юрист.

Эксперт допускает, что в будущем вопрос о QR-кодах будет урегулирован на законодательном уровне.

«Однако пока ситуация выглядит следующим образом: вы не обязаны иметь QR-код, не обязаны иметь смартфон и уметь пользоваться Госуслугами и смартфоном, сотрудники охраны ТЦ не имеют права требовать от вас показать паспорт, смартфон, документы о состоянии вашего здоровья. Соответственно, их требования являются незаконными, вы имеете право оспаривать их действия в судебном порядке, требовать привлечения их к ответственности за нарушение прав и свобод человека и гражданина, превышение должностных полномочий. Однако есть одно «но»: введение режима повышенной готовности дает региональным властям возможность ограничивать перемещение граждан, в том числе посещение ими торговых центров. В этой связи ограничение прохода в ТЦ может быть законным, но вас обязаны пропустить в продовольственный магазин или аптеку, расположенные на территории торгового центра», — заявила Ольга Сулим.