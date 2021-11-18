Тбилиси, , 13:06 — REGNUM Врачи Глданской тюремной больницы в Тбилиси обладают лучшим в стране опытом лечения голодающих. Об этом 18 ноября в эфире «Общественного телевидения» заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Саакашвили несут за руки и за ногои по коридору тюрьмы Facebook.com/moc.gov.ge

Он прокомментировал заявление бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, что тому якобы нужны специальные условия для прекращения голодовки, которые есть только в гражданских многофункциональных клиниках. Кобахидзе отметил, что в тюремной больнице есть все условия для реабилитации голодающих.

«Этот процесс прошли около двух тысяч заключённых. За пределами тюрьмы такого опыта нет ни у одной больницы», — сказал лидер «Мечты».

По его мнению, нет особенных процедур для прекращения голодовки, какие нельзя провести в тюремной больнице.

Напомним, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, и он объявил голодовку. Ряд врачей более месяца заявляют о его критическом состоянии. Саакашвили заявил, что обещает прекратить голодовку, если его переведут в гражданскую клинику.

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