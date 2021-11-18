Саакашвили лечат врачи с лучшим опытом работы с голодающими — Кобахидзе
Тбилиси, 18 ноября, 2021, 13:06 — ИА Регнум. Врачи Глданской тюремной больницы в Тбилиси обладают лучшим в стране опытом лечения голодающих. Об этом 18 ноября в эфире «Общественного телевидения» заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.
Он прокомментировал заявление бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, что тому якобы нужны специальные условия для прекращения голодовки, которые есть только в гражданских многофункциональных клиниках. Кобахидзе отметил, что в тюремной больнице есть все условия для реабилитации голодающих.
«Этот процесс прошли около двух тысяч заключённых. За пределами тюрьмы такого опыта нет ни у одной больницы», — сказал лидер «Мечты».
По его мнению, нет особенных процедур для прекращения голодовки, какие нельзя провести в тюремной больнице.
Напомним, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, и он объявил голодовку. Ряд врачей более месяца заявляют о его критическом состоянии. Саакашвили заявил, что обещает прекратить голодовку, если его переведут в гражданскую клинику.