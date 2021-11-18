Киев, 18 ноября, 2021, 13:05 — ИА Регнум. Западные партнеры украинских властей готовы к сдерживанию России «от наступления» не только на словах, но и конкретными действиями. Об этом 18 ноября заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «1+1».

Дмитрий Кулеба

"Я был в Вашингтоне, вчера вернулся из Брюсселя, мы достигли главного — первое, мы мобилизовали международную поддержку… И второе, в отличии от весны, когда только словами ограничивались партнеры, сейчас они уже отрабатывают конкретные действия и шаги в поддержку Украины и против РФ, которые они будут делать, чтобы сдерживать РФ от наступления», — сказал он.

Также глава украинского МИД добавил, что, по его мнению, такого рода заявления — это хорошо, однако в этом случае рецептом успеха являются такие заявления, санкции против России и военная поддержка Украины.

Кроме того, Кулеба уточнил, что считает, что размещение российских войск около границы Украины было «не просто попыткой запугать Украину».

«Потому что сейчас у руководства РФ все сценарии на столе и когда весной они разворачивали всю эту военную инфраструктуру вдоль нашей границы, то это не была какая-то случайность или попытка нас запугать. Это было конкретное укрепление стратегических позиций ВС РФ вдоль украинской границы. Мы должны максимально серьезно к этому относится, но паниковать не надо. Все работают», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что военные корабли и ракеты будут проданы Украине Великобританией после того, как британским министром обороны Беном Уоллесом будет подписано с украинскими властями новое соглашение из-за роста напряженности в отношениях с Россией.