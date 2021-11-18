Ростов-на-Дону, , 13:03 — REGNUM В Ростовской области снижается число пациентов с COVID-19, которым требуется стационарное лечение. Это следует из данных, опубликованных на сайте донского правительства 18 ноября, передаёт ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В настоящее время лечение в ковид-госпиталях получают 4 796 пациентов. Состояние 43 человек врачи оценивают как тяжёлое. Загруженность коечного фонда на Дону составляет 80,6%.

На амбулаторном лечении находятся 12 037 жителей Ростовской области, у которых подтверждён коронавирус.

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