Москва, , 13:12 — REGNUM Две вакцины против коронавирусной инфекции разрабатывают в центре имени Чумакова на основе штамма коронавируса «Дельта». Об этом сообщил 18 ноября директор центра, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов.

Вакцина «КовиВак» Zdrav.nso.ru

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Он отметил, что в разработке находятся вакцины «Ковивак дельта моно» и «Ковивак комби». Специалисты больше склоняются ко второй версии и ожидают решения о том, как будет проходить регистрация препарата.

«Следует сказать, что это может идти путем замены блоков, по аналогии с вирусом гриппа, а может быть принято решение делать это как новый продукт», — приводит слова Ишмухаметова ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, Федеральный научный центр исследования и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова РАН разработал свою цельновирионную вакцину от коронавируса — «Ковивак». Для создания таких вакцин используют искусственно ослабленные или инактивированные, то есть убитые, вирусы.

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