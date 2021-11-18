Переславль-Залесский, Ярославская область, 18 ноября 2021, 13:03 — REGNUM В Переславле-Залесском Ярославской области отремонтируют дороги на трёх улицах, повреждённые во время замены труб. Средства дадут из регионального бюджета. Об этом сообщает ЯрНьюс.

Ремонт дороги
Ремонт дороги
Администрация ТМР

Трубы водоснабжения меняли в Переславле по федеральной программе модернизации ЖКХ «60+». При замене был разрушен асфальт на трёх улицах — Кооперативной, Октябрьской и Кошелевской. Согласно правилам, благоустройство должна выполнять компания, которая занимается проведением работ. Однако в документацию не вошло восстановление дорог по контракту. В правительстве Ярославской области это объяснили условиями Минстроя.

«В рамках первого этапа проекта часть работ по благоустройству после замены сетей была исключена из проектно-сметной документации и контракта. Это была вынужденная мера, чтобы выполнить все условия предоставления субсидии, установленные Минстроем. Полный объем благоустройства планировалось выполнить после завершения всех работ. В качестве временной меры предлагалось благоустройство в щебеночно-песчаном варианте. По предварительной оценке, требуется восстановление дорожного покрытия протяженностью 1160 метров», — рассказал исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Ярославской области Виктор Неженец.

Сейчас дороги остаются разрушенными. Их собираются засыпать щебёнкой и песком, а заасфальтировать планируют уже в 2022 году.

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